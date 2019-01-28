كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - عبدالعال يهدد برفع الجلسة العامة: دي بقت قعدة مصطبة
هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان،اليوم الاثنين، لمدة نصف الساعة، في محاولة لإعادة الهدوء إلى القاعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال عبد العال محتدا: "دي مش جلسة، دي قعدة على مصطبة، لا يجوز التحدث بين النواب والحكومة"، مشيرًا إلى أنه "وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، فإنني أعلم أن مشروع القانون موضوع حساس، وأعلم أن الانتخابات على الأبواب، ولكن تقنين الاوضاع لابد أن يتم وفقا للدستور والقانون".
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