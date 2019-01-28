كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - SAG AWARDS - اللبناني توني شلهوب أفضل ممثل كوميدي



فاز الممثل اللبناني توني شلهوب بجائزة افضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل mrs marvelous maisel، في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS. ويقام الحفل الان في ولاية كالفورنيا الامريكية بحضور العشرات من نجوم ونجمات هوليوود.

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