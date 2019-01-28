كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - السيسي وماكرون يوقعان على مذكرة تفاهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسى، إيمانويل ماكرون، توقيع مجموعة من الاتفاقات فى قطاعات متنوعة بين البلدين، وكانت البداية بمذكرة تفاهم لمشاركة استراتيجية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة لعام 2019 و2023.

وتتضمن الاتفاقية التى وقعت عليها من الجانب المصرى، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومن الجانب الفرنسى ريمي ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر لعام 2030.

كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى القاهرة هى الأولى له منذ توليه منصبه، كما أنها تأتى فى وقت دقيق تمر به المنطقة، وتعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات المصرية الفرنسية.