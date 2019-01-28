كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - وزير الأوقاف: دعم مبادرة "نور حياة" بـ 20 مليون جنيه.. فيديو

قدم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة «نور حياة» التى ستساعد في توفير حياة كريمة للمواطنين وحمايتهم من التعرض لفقدان البصر، بوصفها مبادرة إنسانية بامتياز لأنها تستهدف فئة من الفئات الأولى بالرعاية الطبية والمجتمعية فالإنسان الذي لديه ضعف بالإبصار ومهدد بفقد الإبصار من الطبقات الفقيرة هذا واجب ديني ووطني وإنساني لمساعدته.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الأوقاف قامت بالتبرع بـ 20 مليون جنيه ضمن مبادرة «نور حياة»، وتابع أن الوزارة لن تقوم فقط بالدعم المالي ولكن بالدعوة إلى التكافل المجتمعي ودعم صندوق تحيا مصر ودعم المبادرة من واجب ديني ووطني وإنساني.

وكشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن التبرع لصندوق تحيا مصر واجب ديني، موضحا أن أي فرد في المجتمع عليه واجب بالتبرع كل شخص على حسب استطاعته فهو تكافل ومطلب ديني وفرض كفاية.

وأشار محمد مختار جمعة إلى أن مصر بخير وشعبها بخير وأهلها بخير، موضحا أن الأمن المجتمع لا يتحقق إلا بكفالة الطبقات الأولى للرعاية متابعا أنه لا توجد دولة في العالم توفر شقق سكنية مشتملة الأساس المنزلي للفئات الأولى للرعاية.