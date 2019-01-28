كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - لأول مرة.. حسن الرداد يتحدى زوجته وينافسها

منافسة جديدة يشهدها سباق المسلسلات لرمضان المقبل، فها هو الممثل المصري ​حسن الرداد​ ينافس زوجته الممثلة ​إيمي سمير غانم​، إذ يقدم كل منهما مسلسلا من بطولته بعد العديد من الأعمال التي قدماها سويًا سواء في الدراما أو السينما خلال الفترة الأخيرة، ولكن الاختلاف سيكون في مضمون العملين.

فتعتمد إيمي على الكوميديا في مسلسلها، بينما يقدم الرداد مسلسلا اجتماعيا.

من ناحية أخرى، كان حسن الرداد قد حجز مكانه في الموسم الرمضاني خلال اللحظات الأخيرة، حيث يعمل حاليًا على التحضير لمسلسل جديد بعنوان “الابن الـ13″، بينما إيمي سمير غانم على التحضير لمسلسل كوميدي بعنوان “سوبر ميرو”.