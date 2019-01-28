كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - شاهد - لحظة القبض على سارق اللوحة الثمينة من متحف موسكو

سارق اللوحة الثمينة

ألقت الأجهزة الأمنية الروسية القبض على شخص تمكن من سرقة لوحة ثمينة للرسام أرخيبا كويندجي، من متحف "غاليري تريتياكوف" الواقع وسط موسكو. وقام عناصر من الشرطة الروسية بمداهمة منزل السارق اليوم الاثنين، الذي يقع في قرية "زاريتشي" في مقاطعة موسكو، واعتقاله ومصادرة اللوحة.



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