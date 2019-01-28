كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - تحديد موعد طرح البوم أنغام الجديد

حددت المطربة أنغام، الأول من فبراير موعدا لطرح ألبومها الجديد والذى لم تعلن عن اسمه حتى الآن ويضم الألبوم عديدا من الأغانى المتنوعة بين الرومانسى والتراجيدى، وتتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين، منهم أحمد إبراهيم، أمير طعيمة، أحمد زعيم، محمد حمزة، عصام حسنى، مصطفى العسّال، وكريم أسامة.

وانتهت أنغام من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هابدأ من الآخر"، من كلمات عصام حسنى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع كريم أسامة، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه.

ومن ناحية أخرى تتعاون أنغام مع الشاعر أمير طعيمة من خلال الألبوم الجديد فى 4 أغنيات، الأولى من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادى، والثانية من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، والثالثة من ألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والرابعة من ألحان عزيز الشافعى.