كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - رسمياً - قطر تستقبل السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء

الترجي

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكان الترجي التونسي قد تُوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري بعد فوزه بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما حصد الرجاء المغربي لقب بطولة كأس الكونفدرالية عقب فوزه على فيتا كلوب بنتيجة 4-3.

وبحسب ما أقره الموقع الرسمي للكاف فإن مدينة الدوحة بقطر ستسضيف المباراة المقرر إقامتها في التاسع والعشرين من مارس المقبل.

جدير بالذكر أن المباراة كان مقررًا لها أن تقام في أواخر ديسمبر الماضي على الأراضي التونسية باعتبار الترجي هو الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.