كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - وزى مخيمر : يرثى زميله الكاتب الصحفى الراحل مصطفى بلال

ظلال الود

رثاء لراهب فى محراب الصحافة.

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية زميلنا المتفرد مصطفى بلال مدير التحرير بجريدة الاخبار، ومشرف عام الديسك المركزى للصحيفة بعد صراع مع المرض، تتلمذ على يديه أجيال من شباب الصحفيين من خلال تقديمه لخبرته المهنية الممهوره بالقيم والاخلاق النبيله.

قدم خبرته وسنوات عمره التى افناها فى العمل الصحفى عدة سنوات فى قسم التحقيقات الصحفية بالاخبار، انجزنا تحقيقات صحفية مشتركة اتسمت بالجدية واصابة الهدف منها.

سنوات ونلتقي صباحا فى الاجتماع الصباحى للقسم كنت ومصطفى بلال اكثر الناس التزاما بحضور الاجتماع وكنا ندفع ثمن هذا الالتزام بتنفيذ معظم تكليفات الجريدة سواء فى اعمال مشتركة او منفردة.

ثم اسندت اليه تغطية وزارة التربية والتعليم لسنوات طويله اثبت خلالها قيمة الصحفى وقوة علاقاته بالمصادر، فكانت علاقته بالوزير حسين كامل بهاء الدين قوية جدا.

اذكر اننى التقيت بوزير التربية والتعليم فى هذه الفترة فى احتفالات احدى السفارات بعيدها الوطنى، وتحدثت معه بشأن عدم قدرتى على مواصلة دفع المصروفات لبناتى فى المدرسة الخاصة وطلبت منه تحويلهم الى المدارس التجريبية وحددنا موعدا فى اليوم التالى بالوزارة.

عدت الى البيت لاجد زميلى مصطفى بلال يتصل بي قائلا: هنروح سوا الوزارة بكرة، فادركت ان الوزير ابلغه بطلبي وموعد لقائي به.

استقبالنا الوزير استقبالا حارا خاصة مصطفى بالاحضان .

ثم اسندت اليه صفحات المقالات، والرأى للشعب، وهى من اصعب المهام الصحفية حيث ضرورة وحتمية الموائمة بين رغبات الزملاء بالنشر، او من خلال القراءة الدقيقة لكل كلمة فى مقالات الزملاء او كتاب المقالات من الخارج.

هذه المهمة جعلت منه شخصية أكثرصبرا وأشد تحملا، وساهمت فى بناء صحفى مثقف مدرك لابعاد الموقف قادرة على كبح الشطحات دون خلل.

رحم الله زميلنا راهب الصحافة رحمة واسعة وجعل جنة الفردوس الاعلى هى المئوى.