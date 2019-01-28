كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - رسمياً.. الاعلان عن موعد ومكان نهائي كأس ملك إسبانيا

بينتو فيامارين

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد والمكان الرسمي لإقامة نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2018-2019.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن المباراة النهائية تعود من جديد إلى مدينة إشبيلية بعد غياب 18 عاماً، لتلعب في ملعب "بينتو فياماريان".

وحدد الاتحاد الإسباني يوم 25 مايو المقبل موعداً رسمياً للنهائي بعد نهاية بطولة الدوري الإسباني بأسبوع واحد.

ملعب "بينتو فيامارين" يتسع لـ61 ألف متفرج من المدرجات، وكانت آخر مباراة احتضنها في نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال سرقسطة وسيلتا فيجو وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

يذكر أن برشلونة هو آخر بطل لبطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي بعد الفوز على إشبيلية 5-0 وهي المرة الرابعة على التوالي.