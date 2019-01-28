كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - SAG AWARDS - المصري رامي مالك يحتفل بجائزة أفضل أداء تمثيلي



احتفل النجم المصري رامي مالك، بحصوله على جائزة أفضل أداء تمثيلي عن فيلمه Bohemian Rhapsody في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS 2019. وظهر مالك وهو يحمل الجائزة ويلتقط بعض الصور التذكارية له على السجادة الفضية التي أقيمت للاحتفال باليوبيل الذهبي للمهرجان. وتدور أحداث الفيلم حول قصة أغنية (Bohemian Rhapsody) التي كتبها (فريدي مركيوري) وغنتها فرقة (Queen) الإنجليزية لموسيقى الروك، حيث كان فريدي أحد اعضاء الفريق الاساسيين.

كانت هذه تفاصيل خبر SAG AWARDS - المصري رامي مالك يحتفل بجائزة أفضل أداء تمثيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.