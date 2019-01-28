كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - الدولار يفقد 8 قروش بالبنك التجاري الدولي

تراجع الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي بمقدار 8 قروش، مسجلا نحو 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

وفقد الدولار نحو 4 قروش بالمصرف المتحد ليسجل نحو 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، في التعاملات الصباحية.

وتراجع الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل ببنك مصر نحو 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، بتراجع قدره 4 في التعاملات الصباحية.

كما تراجع أيضا بالبنك الأهلي المصرى بمقدار 4 قروش، ليسجل نحو 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، في التعاملات الصباحية.