كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - ننشر شروط وضوابط السن للتسجيل في الحج السياحي - اقرأ التفاصيل

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة، السن المحدد للراغبين في أداء مناسك الحج السياحي، بحيث لا يقل للرجال عن 25 عاما، إلا إذا كان مرافقا لأحد والديه فلا يقل عن 18 عاما، أما بالنسبة للسيدات فلا يقل السن عن 45 عاما، ويشترط وجود محرم مرافق لها، ويتم التسجيل في استمارة واحدة.

وأكدت اللجنة أنه يسمح للعائلة الواحدة وبدرجة قرابة من الدرجة الأولى، وبحد أقصى 5 أفراد، ويتم التسجيل برقم إيصال واحد "ارتباط عائلي"، على أن تقوم كل شركة بعمل قائمة انتظار بأسماء حجاجها مرتبًا تنازليًا؛ ليتم بعد تسجيل القرعة والاستقرار على العدد النهائي لكل شركة.

وحددت اللجنة، حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية، بمقتضى حكم قضائي نافذ، شريطة أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.

وأوضحت اللجنة أن العلاقة بين الشركة والمواطن تعاقدية، وذلك وفقا للعقد الموحد المقترح بواسطة غرفة الشركات والمبرم مع الحجاج والمرفوع على موقع خدمات الحج والعمرة، من تاريخ سداد جدية الحجز، والذي يحدد الالتزامات المالية بين الطرفين، وفي حالة الاعتذار عن عدم السفر بعد إعلان النتيجة مباشرة، أو بعد توثيق العقود، ولا يجوز خصم أي مبالغ من جدية الحجز غير منصوص عليها.

وتابعت اللجنة أنه سيتم إعادة توزيع التأشيرات المعتذر عنها شريطة عدم قيام الشركة بإنهاء عقود السكن لتلك التأشيرات، وذلك لمعالجة الحالات الناتجة عن القرعة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اعتمدت ضوابط الحج السياحي للموسم الجاري، وتضمنت الضوابط تحصيل 20 ألف جنيه، كمبلغ جدية حجز للمستوى السياحي 5 نجوم، و15 ألف جنيه للمستوي 4 نجوم، و10 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري.