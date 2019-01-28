كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - بنتي عندها 7 سنين وبتسالني أسئلة محرجة عن جسمها - فيديو
أشتكت سيدة مصرية من طرح ابنتها التي تبلغ من العمر سبع سنوات أسئلة وصفتها بالصعبة والمحرجة.
وقالت الام المصرية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو اديب على قناة “ام بي سي مصر”، ان طفلتها تسألها كيف ولدتها وتسألها عن اماكن معينة من جسمها.
وتابعت انها تحبز جدا تدريس الثقافة الجنسية من السنين الاولي في المدارس.
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