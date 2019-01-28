كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بمعدل جنيه، وسجّل عيار 18 نحو 553 جنيهًا، وعيار 21 سجل 646 جنيهًا، وعيار 24 بـ738 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5168 جنيهًا، وبلغت سعر الأوقية 1301 دولار.
وكان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1301.44 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1301 دولار للأوقية.
وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يومي 29 و30 ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقر جيروم بأول رئيس البنك المركزي بالمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي مع تباطؤ قوة الدفع في النمو العالمي.
وتراجع البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1358 دولارا للأوقية، وكان سعر المعدن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 يناير.
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