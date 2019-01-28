كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019.. برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019.. برقم الجلوس

قراء البشاير الكرام أولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي ننشر لكم نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2019 . كانت وزارة التعليم قد قررت ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول عبر المواقع الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات ومديرية التربية والتعليم . نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات "القاهرة الجيزة والإسكندرية وقنا والسويس البحر الأحمر الفيوم والمنوفية والبحيرة والشرقية والدقهلية والقليوبية المنيا أسيوط الجيزة". نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول ستظهر نهاية الأسبوع الجاري تابعونا وسيتم نشرها في الحال برقم الجلوس. كل التمنيات بالنجاح والتفوق لطلاب مصر الكرام

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