كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - SAG AWARDS - جلين كلوز تفوز بجائزة أفضل ممثلة

فازت النجمة العالمية جلين كلوز بجائزة افضل دور رئيسي عن دورها في فيلم The Wife ، في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS في دورته الـ25.

وأعربت "كلوز" عن سعادتها البالغة على طريقتها الخاصة بظهورها في أحد الصور وهي تقبل الجائزة النقدية.

وكان القائمون على الحفل اعلنوا استبدال السجادة الحمراء بالفضية من اجل الاحتفال باليوبيل الفضي للحفل.