كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - أب يعثر على جثة طفلته فوق سطح المنزل وبجسدها إصابات

تواصل مباحث مركز أطسا بالفيوم جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات ملقاة فوق سطح منزلها بقرية منشأة عبد المجيد وبها آثار سحجات أعلى الصدر والعنق مع وجود آثار دماء خارج أعضائها التناسلية.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو الليل بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الطفلة تدعى ولاء . ح (6 سنوات ), عثر عليها والدها ملقاة فوق سطح منزلها بقرية منشأة عبد المجيد بمركز إطسا بالفيوم.

وقام بنقلها لمستشفى اطسا المركزى فى محاولة لإسعافها إعتقادًا منه إنها ما زالت على قيد الحياة .

تم تحرير محضر بالحادث, وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.