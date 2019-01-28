كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - SAG AWARDS 2019 .. ساندرا أوه تحمل جائزة أفضل ممثلة درامية



اقتنصت الممثلة الامريكية ساندرا أوه على جائزة افضل ممثلة رئيسية في مسلسل Killing Eve في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG AWARDS 2019. وظهرت ساندرا في كواليس الحفل وهي تحمل الجائزة وتحتفل بها وسط الحاضرين متالقة بفستان أحمر طويل. ويقام الحفل الان في ولاية كالفورنيا الأمريكية بحضور نجوم ونجمات هوليوود.

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