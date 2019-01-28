كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - لجنة الملاعب ببطولة امم افريقيا تعاين ستاد المصري

ستاد المصري

تواجدت لجنة الملاعب ببطولة الأمم الأفريقية داخل ستاد النادي المصري، لمعاينة احتياجات الاستاد قبل دخوله مرحلة التطوير، لاستضافة مباريات العرس الأفريقي.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تأجيل البطولة لمدة أسبوع.

وتقام قرعة بطولة أمم أفريقيا يوم 12 إبريل المقبل، لتحديد مجموعات البطولة المقرر أن تقام في مصر لأول مرة منذ عام 2006 التي حصد الفراعنة لقبها وقتها بعد التفوق على كوت ديفوار عن طريق ركلات الترجيح في المباراة النهائية.