كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - الحكومة تنفي دمج شعبتي العلمي والأدبي بالثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول دمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل، وأن نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية بنظام التعليم الجديد بشعبتيها العلمية والأدبية مستمر كما هو دون أي تغيير، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف بلبلة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الاكتفاء بالشعبتين العلمي والأدبي دون تقسيم الشعبة العلمية إلى علمي علوم وعلمي رياضيات، لافتة إلى أن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وأنه جار تدريب المعلمين على الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليتحول دور المعلم إلى دور المرشد والميسر للطلاب بدلًا من الملقن.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).