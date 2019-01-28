كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - حبس نجار مسلح قتل شقيقه بسبب مشاكل الميراث بالمنوفية



أمرت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية بحبس نجار مسلح 4 أيام بعد قيامه بقتل شقيقه إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب مشاكل الميراث. كان اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من العميد سيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزي باستقبال محمد منصور زغلول عامل زراعي مصابا بجروح متفرقة غائرة بانحاء الجسد ومصابا بنزيف حاد وتوفي عقب وصوله للمستشفي. وبالانتقال والفحص تبين قيام شقيق المجني عليه بالتعدي عليه بمطواة نتيجة خلافات بينهما بسبب مشاكل الميراث. وألقت وحدة مباحث مركز تلا القبض علي المتهم وبحوزته المكواة المستخدمة في الجريمة وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات بينهما.

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