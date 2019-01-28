كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - القمر "روان بن حسين" تفضح خطيبها بعد خيانته لها -صور

فاجأت الفاشنيستا الكويتية ​روان بن حسين ​متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي ببوست صادم، حيث نشرت صورتين لها برفقة خطيبها وصورة ثالثة تظهر الفتاة التي قام خطيبها بخيانتها معها.

وكشفت روان في تعليق أن خطيبها خانها صباح اليوم مع الفتاة التي تظهر في الصورة، وتمنت أن تكون “تستحق الذكريات ، الأماكن ، الوجوه ، الوعود ، الحب الذي كان بينهما منذ ألف سنة وكسر القلب.”

يذكر ان روان فاشنيستا اشتهرت بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي، وهي كاتبة من من أب كويتي وأم أردنية، درست القانون في لندن، وتمتلك روان ملامح أوروبية حتى أنها تم تشبيهها بعارضة الأزياء العالمية الشهيرة بروك شيلدز.

