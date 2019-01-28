كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - مصرع طفلين وإصابة ثلاثة آخرين فى حريق داخل منزلهم بالاقصر

لقي طفلان، مصرعهما واصيب ثلاثة اخرين بجنوب الاقصر، اثر نشوب حريق شب في منزلهم.

وتلقى اللواء طارق علام مدير امن الاقصر اخطارا من مركز شرطة اسنا يفيد ببلاغ الاهالى بنشوب شقة سكنية، بقرية حمرادوم التابعة لمركز اسنا.

وعلى الفور انتقلت سيارتا اطفاء لموقع الحادث، حيث تمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع "احمد. ر. ا" ٤ سنوات، وشقيقته "بسمة" عامين، وإصابة "سارة. ع. ا" 32 سنة و " راضية. م. ا" ٥٠ سنة، و "سهيلة. ج. ا" ٩ سنوات، إضافة إلى احتراق محتويات الشقة.

تم تحويل المصابين إلى مستشفى اسنا المركزي، وايداع الطفلين المتوفيين بثلاجة الموتى، وتحرير محضر بالواقعة