كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - يوفنتوس يصدر بياناً رسمياً عن بونوتشي

بونوتشي

أصدر نادي يوفنتوس بياناً رسمياً عن إصابة "ليوناردو بونوتشي" مدافع الفريق والتي تعرض لها بالأمس في مباراة لاتسيو بالدوري الإيطالي.

وذكر الموقع الرسمي للبيانكونيري على الإنترنت أن اللاعب يعاني من إلتواء شديد بالكاحل الأيمن.

وأكد الموقع أن "بونوتشي" بالفعل قد بدأ في برنامجه العلاجي للشفاء من الإصابة.

ويلمح موقع "فوتبول إيطاليا" أن المدة المتوقعة لغياب المدافع الإيطالي قد تصل إلى 4 أسابيع، مما يعني إمكانية غيابه عن مباراتي الذهاب والعودة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي فرط فيه يوفنتوس بخدمات المدافع المغربي "مهدي بن عطية" وانتقاله إلى الدحيل القطري، وقيامه بإبرام صفقة دفاعية أخرى بعودة الأوروجوياني "مارتن كاسيراس" من صفوف لاتسيو.