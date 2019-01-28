كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - الإسكان: إعادة تشغيل محطات مياه الشرب المتوقفة بسوهاج بعد سحب عينات من المياه

صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم صباح اليوم الإثنين 28/1/2019، إعادة تشغيل محطة مياه عرب العطيات المرشحة، ومحطة مياه نجع عمار النقالى، ومحطة مياه دار السلام المطورة، والتى تم إغلاقها أمس بسبب سقوط سيارة محملة بالمواد البترولية بترعة الفاروقية.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تشغيل المحطات المتوقفة بعد سحب عينات من المياه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.