كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - الإسكان: إعادة تشغيل محطات مياه الشرب المتوقفة بسوهاج بعد سحب عينات من المياه
صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم صباح اليوم الإثنين 28/1/2019، إعادة تشغيل محطة مياه عرب العطيات المرشحة، ومحطة مياه نجع عمار النقالى، ومحطة مياه دار السلام المطورة، والتى تم إغلاقها أمس بسبب سقوط سيارة محملة بالمواد البترولية بترعة الفاروقية.
وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تشغيل المحطات المتوقفة بعد سحب عينات من المياه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان: إعادة تشغيل محطات مياه الشرب المتوقفة بسوهاج بعد سحب عينات من المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.