كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - الصين تنجح في تجربة أول سيارة طائرة

أعلنت شركة الملاحة الجوية "بوينغ" نجاح إقلاع نموذج لسيّارتها الطائرة في أوّل رحلة تجريبية ، مع كشف النقاب عن هذا المشروع، الذي يندرج في سياق خطّة أوسع لمركبات أجرة طائرة مستقلّة.

وبحسب موقع العربية ، لهذه المركبة هيكل يشبه هيكل طائرة بمحرّك واحد مع مروحة خلفية وواجهة زجاجية. وهي مزوّدة بمزلاقين فيهما عدّة مراوح يتيحان الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، كما الحال مع عدّة طائرات مسيّرة.

وخلال هذه التجربة الأولى، أقلعت المركبة وحلّقت في مكانها قبل أن تهبط.

وتعاونت "بوينغ نيكست" المكلّفة بتنسيق الجهود في مجال تطوير وسائل النقل الجوية الحضرية مع "أورورا فلايت ساينسز" التابعة لها لإعداد هذا النموذج الذي حلّق .

ومن المرتقب مواصلة التجارب للتقدّم في مجال الأمن، فيما يخص وسائل النقل الجوية المستقلّة التي توفّر عند الطلب"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة.

ومن المفترض أن تبقى هذه المركبة مستقلّة بالكامل في محيط 80 كيلومترًا.

تطوّر عدة مجموعات مشاريع تشبه تلك التي تعمل عليها "بوينغ"، من قبيل "ايرباص" مع نموذجها "فهانا" الذي حلّق للمرة الأولى في فبراير 2018 و"أوبر" و"آستون مارتن"، فضلا عن شركات ناشئة كثيرة خاضت هذا المجال.