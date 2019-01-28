كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - قفشة يتراجع عن طلب الرحيل منتظرا دياز

قفشة

تراجع محمد مجدي "قفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن فكرة طلب الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد رحيل حسام حسن عن الفريق.

وشهدت علاقة "قفشة" بحسام حسن، توترا منذ توليه قيادة الفريق؛ بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي للفريق، قبل الدفع به أساسيا قبل خلال آخر لقاءين له مع الفريق قبل رحيله، مما أدى إلى مطالبة اللاعب بالرحيل عن الفريق خلال يناير الجاري.

وبالرغم من إعلان نادي بيراميدز، عدم التفريط في افشة وعدم بيعه للزمالك، إلا أن اللاعب كان مصرا على الرحيل، خاصة بعد مناوشات الأهلي معه خلال الساعات الماضية، وجس نبضه، عن طريق بعض الوسطاء، للانضمام لصفوف الأحمر خلال يناير الجاري.

ونصحه بعض المقربين له، بالبقاء والتراجع عن الرحيل، في الوقت الحالي خاصة بعد رحيل حسام حسن وتولي الأرجنتيني رامون دياز تدريب الفريق، لا سيما أنها ستكون فرصته للعودة للتشكيل الأساسي مرة أخرى، وبالفعل استجاب افشة للنصيحة وترك أمر رحيله إلى نهاية الموسم حال استمرار ابتعاده عن المشاركة.

ويقود أحمد حسن، المستشار الفني لبيراميدز، القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت خلال مواجهة الداخلية المقرر لها الرابع من نوفمبر المقبل بالدوري الممتاز، على أن يتولى دياز مهام منصبه عقب هذا اللقاء.