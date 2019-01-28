كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

شنت مديرية التموين بقنا، حملة تفتيشية على الأسواق، أسفرت عن ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة، ضمن جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إن الحملة ضبطت 22 مخالفة عدم إعلان أسعار، 5 مخالفات عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، مخالفتان عدم الالتزام بالتعليمات، ومخالفة واحدة توقف عن الإنتاج، ومخالفة واحدة عدم الاحتفاظ بفواتير، و7 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين مخبز مغلق، و3 مخالفات تصرف في دقيق المخابز.

وأضاف الهجان، أن فى مركز قوص تم ضبط 500 كجم أرز محلي مجهول المصدر، وتحرر عن ذلك محضر رقم 88 لسنة 2019 مركز قوص، كما تم تحرير المحضر رقم 89 لسنة 2019 مركز قوص بضبط 300 كجم سكر محلي مجهول المصدر.