كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - محافظ الشرقية يُسلم وحدة سكنية لشاب كفيف بالعاشر من رمضان

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بتسليم وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولي بالرعاية لشاب كفيف ليقيم فيها هو وأسرته الصغيرة نظرًا لظروفه الإجتماعية والمرضية الصعبة .

كان الشاب قد تقدم بطلب لمحافظ الشرقية خلال لقائه الدوري بالمواطنين بقاعة الإجتماعات بالديوان العام بحضور ممثلي الجهات المعنية بتوفير مسكن لائق له ولأسرته الصغيرة ليصدر المحافظ توجيهاته للمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء البحث الإجتماعي اللازم للمذكور وفحص حالته لبيان مدى أحقيته في الحصول على الوحدة السكنية ليقوم محافظ الشرقية بإستقباله بمكتبه بالديوان العام وتسليمه الوحدة السكنية رقم 1بالدور الثالث علوي عمارة رقم 1 المجاورة 52 .

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين بصفة عامة وللأسر الأولى بالرعاية من أبنائها بصفة خاصة وتسعى جاهدهً لتوفير سبل الراحة المعيشية والعدالة الإجتماعية والتي تحقق لهم حياة كريمة وهى أحد أهداف الدولة في الفترة الراهنة .