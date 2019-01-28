كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - شوقي لمسرب الامتحانات: "سرب زي ما انت عاوز لحد ما التابلت يجي"

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم رسالة إلى من سربوا امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي، قائلا: "سرب زي ما أنت عاوز لحد ما المنظومة الجديدة تشتغل والتابلت ييجي".

وأضاف "شوقي"، خلال برنامج "نقطة حوار"، المذاع عبر شبكة راديو وتلفزيون بي بي سي، أن البعض يسرب الامتحانات ويهاجم الوزارة ويقول "الوزارة فشلت.. ولكن في الحقيقة الوزارة لم تفشل".

واستطرد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، خلال الحوار، قائلًا: "البعض عاتب الوزارة بعد تسريب امتحانات أولى ثانوي، وأن الاحتياطات التي يجري اتخاذها من أجل منع الامتحانات من التسريب مكلف للغاية ولكنه متاح وتستطيع الوزارة القيام به".

وأضاف "شوقي"، "أنا ممكن أقولكم على طريقة منع الامتحانات من التسريب عشان تعرفوا بس إننا سايبنه بمزاجنا ولو عاوزين نوقف التسريب هنوقفه، هنطبع الورق في أماكن سيادية".

وتابع: "وبعدين نبعت الامتحانات بطائرات حربية للمدارس، كأننا بنهرب قنبلة نووية، بس أنا بخاطب في امتحانات أولى ثانوي الطلاب بدون نمر خالص، والتسريب الامتحانات دي مش بطولة".

واستنكر الدكتور طارق شوقي، تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل بدء الامتحانات بيوم، مؤكدًا: "يجب أن يكون للطالب هدف من الامتحانات، وعادي جدًا ممكن ميروحش الامتحان".

وأضاف شوقي، أن هناك عددا كبيرا من الطلاب رأوا أن تسريب الامتحانات كان مفيدًا من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الدرجات، رغم أن الامتحان تجريبي ودرجاته لا تُحسب وليس به رسوب أو نجاح.

وتابع: "عاوز أقول لمن يسرب الامتحانات أنت عبيط أوي، لأن الامتحان تجريبي، الغش في مصر أصبح مرضا مزمنا".