كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2232 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13883 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1726 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

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