بالصور| ميريام فارس تتخلى عن "الكيرلي" في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة اللبنانية مريام فارس، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت "مريام" لإطلالتها فستان "بينك"، وأضافت بعض اللمسات الناعمة من الدانتيل، من تصميم"إيلي صعب"، الذي زاد من جمالها وأنوثتها.

ونسقت طقم من الألماس من مجموعة "لازوردي" مع إكسسوار من الورود الملونة على شعرها الذي رفعته بتسريحة بسيطة، بعد اعتمادها على الشعر "الكيرلي" في أغلب إطلالاتها.

تفاعل جمهورها ومحبيها مع إطلالتها الجديدة وعلق أحدهم مشيدًا بجمالها بعبارة باللغة الإنجليزية قائلًا: "تشبهين ياسمين في مسلسل علاء الدين".

ويذكر أن "ميريام" تعرضت لوعكة صحية منعتها من الظهور في مقابلات تليفزيونية أو إقامة حفلات فنية.

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