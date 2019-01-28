"أصيل يا أبو رحاب"..من أزمة "الفستان" لـ"الفيديو الإباحي" طليق رانيا يوسف يدعمها

"قدر الله وماشاء فعل.. أحلى وأجمل وأحن الناس.. حبيبتي اللي حندم عليها عمري كله"، بتلك الكلمات التي حملت بطياتها الكثير من مشاعر الحُب والود والعِشرة، أكد رجل الأعمال، طارق عزب خبر انفصاله عن الفنانة رانيا يوسف، عقب زواج دام لـ6 سنوات، وذلك عبر تعليق له على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لترد "رانيا" على الفور قائلة: ربنا مايجبش ندم أبدااا يا طارق، أنت راجل محترم جدا، وأنا عشت معاك أجمل 6 سنين في حياتي، وإذا كان الجواز خلص فالصداقة والعشرة الحلوة والمواقف المحترمة الجميلة اللي بينا حتفضل دايما ذكرى جميلة وحنفضل دايمًا أعز أصحاب".

فعلى الرغم من أن كلمات "رانيا" يمكن أن تبدو تعليقًا عاديًا، أو رد منطقي على حديث طليقها، إلا أن الأخير فعل أو نفذ تلك الكلمات حرفيًا، بعدما دعم زوجته في أكثر من أزمة ليثبت إنهما لازالا أصدقاء، وإنه حافظ على "العشرة الحلوة" بحسب وصفها.

أزمة الفستان:

كانت رانيا أثارت الجدل خلال تواجدها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب ارتدائها فستان مكشوف، كشف عن مفاتنها، وصفه البعض بالمنافي للقيم والأخلاق، حتى أن تقدم بعض المحاميين بالبلاغات ضدها، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وعقب تنازل أحد المحامين عن البلاغ، علق طليقها عبر حسابه على "اإنستجرام" قائلًا: "ألف مبروك يا رانيا وربنا يوفقك ويكرمك".

أزمة المقطع الإباحي:

من جديد قرر "عزب" دعم طليقته، عقب أزمة الفيديو الإباحي المنسوب لها، ليعلق رجل الأعمال عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على الواقعة قائلًا: "لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل الواطي ده وبعض الناس تنقل وتروج للكذب والافتراء بالسهولة دي يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع".

وتابع "عزب": "رانيا يوسف الإنسانة والفنانة المحترمة حتظل أكبر من السفه وانعدام الأخلاق عند البعض"، لتنهال تعليقات رواد الـ"سوشيال ميديا" أبرزها: "أصيل يا أبو رحاب".

وكانت رانيا أجرت مكالمة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب أكدت أن الفيديو المنسوب لها هو فيديو مزيّف والفتاة الموجودة فيه لا تشبهها والأمر كله مفبرك.

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