بالفيديو| آخرهم إنجي المقدم.. "حلقات الأكيلة" عرض مستمر مع إسعاد يونس

طاولة تزخر بالمأكولات الشعبية المصرية الشهيرة، تتنوع بين الأطعمة الشهية المُعَّدة منزليًا، أو السريعة المنتشرة في شوارع الجمهورية، أصبحت جزءًا أصيلا من حلقات برنامج "صاحبة السعادة"، تستضيف فيها مقدمته الفنانة إسعاد يونس بعض الفنانين من عشاق الأكل المصري، ليطلق عليها متابعي البرنامج "حلقات الأكيلة".

حلقات يترقبها كثيرون ليتعرفوا من خلالها على أسرار الأطباق المصرية من أبرز صناعها، يتنوع محتواها الرئيسي بين "الرمرمة"، وكتاب "أبلة نظيرة" لتعليم أصول الطهي، وأكلات من مختلف المحافظات، لكنها تجتمع على إظهار أشهى المأكولات الموروثة من الأجداد أو ذات الطابع العصري.

حلقة جديدة تقدمها إسعاد يونس مساء اليوم الإثنين، تستضيف خلالها الفنانة إنجي المقدم، التي جسدت دور إيطالية تمتلك مطعمًا لإعداد المخبوزات في مسلسل "ليالي أوجيني"، المُذاع في شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب الجنسيات المختلفة، الذين يتحدثون عن ارتباطهم بالأكل المصري، وما يميزه عن مطابخ البلدان الأخرى.

وكانت إسعاد يونس قد سلطت الضوء على أبرز الأطعمة والمطاعم الشهيرة بمحافظة الشرقية، بينها "الحواوشي" و"الفطير المشلتت" وغيرها، في حلقة سابقة من برنامجها المذاع عبر فضائية "DMC"، في ديسمبر الماضي، من خلال استضافة الممثلة الشابة دينا محسن "ويزو" وزوجها.

وفي مارس 2017، استعرضت "يونس" أبرز وصفات الطهي من كتاب "أبلة نظيرة"، بصحبة الفنان مراد مكرم، وقدما وجبتي "البهريز البني" و"الدجاج بالتربية" بالخطوات المذكورة في الكتاب.

وتحت عنوان "الرمرمة"، قدمت "يونس" حلقتين مع الفنانة إيمي سمير غانم حول أبرز المأكولات السريعة المتوافرة في شوارع الجمهورية، واستعرضا خلالهما عددًا من المحلات وعربات الطعام الشهيرة، التي توفر مأكولات مثل الجمبري والكبدة والسجق والفطائر السريعة وغيرها.

وفي حلقتين بعنوان "بالعند في دكاترة الرجيم"، استضافت الفنان ماجد الكدواني في الجزء الأول وهشام إسماعيل في الجزء الثاني، واستعرضت خلالهما عددا من أصحاب المهن المرتبطة بالأكل، الذين قدموا أصنافا متنوعة من المأكولات، في محاولة لتحليل الواقع واستعادة أنواع الطبخ المصري الأصيل بشكل يجمع بين الجدية وخفة الظل.

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