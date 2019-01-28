قاومي حساسية الأطفال بـ"ورق الجوافة" و"التيليو"

يعاني الكثير من الأطفال من حساسية الصدر ومع تغير درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع والأتربة وسقوط الأمطار، كل ذلك يتسبب في تهيج الرئة والجيوب الأنفية، فيقول الدكتور محمد مجدي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"هن"، إن الأدوية ليست العلاج الوحيد لتلك المشكلة.

وأوضح "مجدي" أن تناول الأعشاب بشكل دوري في هذا الجو أمرا هاما، حيث تعمل على تهدئة الممرات التنفسية، بالاضافه إلى أنها تساعد على استرخاء عضلات الجهاز التنفسي، والتخلص من "الشرقة"، التي تتسبب في جرح الحنجرة.

وعرض استشاري طب الأطفال بعض من الأعشاب التي يمكن استخدامها للطفل، في أي وقت دون ظهور أي أعراض جانبية، وهي "التيليو، الينسون، النعناع، وورق الجوافة"، ويمكن تحلية تلك الأعشاب بعسل النحل، وذلك لما له من فوائد في تقوية مناعة الجسم، ومقاومة الأمراض.

وأكد الدكتور محمد مجدي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه من الممكن أيضا استخدام الجنزبيل والثوم والزعتر والقرفة في إعداد الطعام، وذلك يعتبر علاج أيضا لحالة الإصابة بالبرد.

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