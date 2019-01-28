محافظة المنيا تطلق مبادرة للتصدي لزواج القاصرات

أطلقت اليوم إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفل، حملة للتصدي لزواج الأطفال أو ما يعرف بـ"زواج القاصرات"، يشارك فيها أخصائين نفسيين واجتماعيين وقانونين وأطباء ورجال دين، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

قالت المهندسة أميرة عبد الفتاح مدير إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، إن هدف الحملة التصدي للتقاليد المجتمعية غير السوية والتي يجب تغيرها لمصلحة الأطفال الذين يتزوجون تحت السن القانوني، وتأثيره السلبي على حياة البنات حيث يهدد ذلك مستقبلهن التعليمي ويجعل الفتاة القاصرة مسؤولة عن إدارة حياة وتدبير شئون الأسرة.

كما يترتب على الزواج في سن مبكر عدم التوثيق وحدوث كوارث للبنات في حالة وجود أطفال غير مثبوتي النسب، كما يعرض ذلك صحة وحياة البنات القاصرات للخطر.

وأضافت "عبد الفتاح"، أنه سيتم تناول القضية من عدة جوانب حيث سيتم إشراك رجال الدين المستنيرين ليأكدوا على مفهوم "كلكم راع ومسؤول عن رعيته"، ويتم توضيح المستهدف من خلال وضع آليات للإبلاغ عن الزواج المبكر للأطفال دون السن القانوني، من خلال الاتصال على خط نجدة الطفل "16000"، والإبلاغ عن أي مأذون يقوم بهذا العمل المشين وكذا الإبلاغ عن أولياء الأمور المشاركين في تلك الجريمة.

نوهت "عبد الفتاح"، أن الحملة ستستهدف جميع قري ونجوع وعزب المحافظة علي مدار شهرين في الفترة من 28 يناير الجاري وحتي 27 مارس المقبل، وتأتي ضمن سياسات الحماية الوقائية للحفاظ علي حقوق الطفل بقري ومدن ومراكز محافظة المنيا.

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