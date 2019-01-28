خبيرة تجميل تقدم 4 نصائح للحفاظ على الأظافر

"كسر الأظافر" ظاهرة تحدث للكثير من الفتيات نتيجه نقص الفيتامينات الموجوده في الجسم، أو ضعف عام، فتقدم خبيرة التجميل غادة هاشم لـ"هن" طرق مختلفه ومتنوعه للاعتناء بالأظافر والحفاظ عليها من التكسير.

وقالت "هاشم" إن أهم ما يجب أن تقوم به أي فتاه للحفاظ على أظافرها، هو تناول الغذاء الصحي والمتوازن، الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا.

وهناك المزيد من الخطوات التي يجب أن تتبعها أي سيدة للحفاظ على أظافرها ومنها:

1- ضرورة ترطيب الأظافر بشكل يومي.

2- يفضل قص الأظافر بشكل دوري وجعلها ذات طول متوسط حتى تحافظ على شكلها ومتناتها.

3- التقليل من استخدام طلاء الاظافر وعند اللجوء إليه يجب إزالته في مدة لا تقل عن يومين حتى يساعد الأظافر على التنفس.

4- استخدام الأدوات غير المعدنية في التعامل مع الأظافر حتى لا تؤدي إلى إضعافها.

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