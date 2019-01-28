بالصور| مايا مرسي تفتتح "الحكاية نور" لذوي الاحتياجات الخاصة على مسرح "الهناجر"

تفتتح الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، العرض المسرحي "الحكاية نور"، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس 31 يناير، ضمن المسرح التفاعلي لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشارك في حضور العرض الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس وأعضاء وعضوات فرع المجلس بمحافظة الجيزة ومجموعة من الشخصيات العامة.

"الحكاية نور" بدأ الإعداد له منذ عام، فريق العمل يتكون من الدكتورة نجلاء العسيلي كاتبة القصة، وكل من الدكتورة آمال عثمان والمحامية تغريد شمس الدين عضوات فرع المجلس بالمحافظة.

وقام الفريق بالتجهيز والترتيب وتقديم الدعم لعناصر العمل من ديكور، وإضاءة وبعض الأمور اللوجستية.

والمسرحية بطولة عدد من نجوم الفن منهم نهال عنبر، منال سلامة، هدى إدريس، وفادي يوسف، وفكرة نجلاء العسيلي، وسيناريو مشترك بين محمد السباعي ومحمد الحناوي، ومن إخراج أحمد سمير ريان، والذين آمنوا بالفكرة وقدموا جهودهم متطوعين.

هذا ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة مايا مرسي والدكتورة هبة هجرس على هامش العرض المسرحي معرض لوحات فنية لذوي الإعاقة بعنوان "أنامل ساحرة"، لموهوبي القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية، والحركيّة والسمعية.

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