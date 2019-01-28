بالصور| بعد الهجوم عليها.. ريهام حجاج تتفاعل مع متابعيها بـ"كارما"

نشرت الفنانة الشابة ريهام حجاج، صورة جديدة لها من مسلسلها الجديد "كارما"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ريهام"، بإطلالة "كاجوال" قاتمة اللون في إحدى مشاهد "كارما"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها بتسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها:"الجميلة"، و"إنتي زي القمر"، و"يارب تحققي النجاح اللي نفسك فيه"، و"بحبك جدًا".

وحرصت الفنانة الشابة على رد على تعليقات متابعيها بـ"إيموشن"، وكلمات معدودة مثل: "حبيبتي" و"شكرًا"، و"بحبكم".

وكانت ريهام حجاج ردت على الانتقادات التي تعرضت لها، خلال الفترة الماضية، بعد إعلان زواجها رسميًا من "حلاوة"، عقب يومين من عيد ميلاد طليقته ياسمين عبد العزيز، قائلة عبر "إنستجرام": "كل محاولات التشوية اللي عمالة تحصل لواحدة اتجوزت على سنة الله ورسوله من راجل مطلق أصلا، إن دلت على شيء، فتدل على مرض النفوس، ونصيحة للستات الفاضية، مفيش راجل بيتسرق، الناس بتتجوز وتتطلق عادي، وكل شيء قسمة ونصيب".

يشار إلى أن الفنانة ريهام حجاج، نشرت صورة جديدة على "إنستجرام"، تضمنت: "أن حلاوة وريهام قد تزوجا مؤخرا زواجا رسميا شرعيا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام الذي لم يتم إعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث، كما أشيع ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة".

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز، في نوفمبر الماضي، أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

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