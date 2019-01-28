بالصور| فتيات عن "خليها تعنس": "خليه يخلل"

أطلقت العديد من ناشطات "فيسبوك" و"تويتر"، مجموعة من الحملات الإلكترونية، ردًا على حملة "خليها تعنس"، التي حققت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والهادفة للاعتراض على ارتفاع تكاليف الزواج.

ورصد "هن" أبرز الحملات المناهضة لـ"خليها تعنس"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

1- اللي معهوش مايلزموش.

2- والنبي ربنا نجدها نوسة.

3- خليه يخلل.

4-خليك في حضن أمك.

يشار إلى أن حملة "خليها تعنس" دُشنت منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه أعاد تداولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار هاشتاج "خليها تصدي"، لمقاطعة شراء السيارات ودفع شركات ووكلاء العلامات التجارية تقليل هوامش أرباحهم.

وكان حساب منسوب لرجل يدعى هاني سليمان علق على الحملة: "زي حملة خليها تصدي.. عايزين نعمل حملة خليها تعنس.. المهر هينزل 80%"، بينما ذكر حساب آخر منسوب لرجل يدعى محمد جابر قائلًا: "يا جماعة عايزين نعمل حملة خليها تعنس.. عشان الأهالي بتستهبل زي التجار".

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