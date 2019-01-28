مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز تنضم لأسرة فوشيا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت مصممة الأزياء السعودية المعروفة، أميمة عزوز إلى عضوية الهيئة الاستشارية العليا لموقع فوشيا. وأعربت السيدة عزوز عن اعتزازها بالانضمام إلى الهيئة، كما تحدثت عن رؤيتها للهيئة في المرحلة المقبلة داخل وخارج المملكة العربية السعودية. للمزيد شاهدي الفيديو..

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