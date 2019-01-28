حاجبا "ميغان ماركل" يحرّكان الأوساط النسائيّة في المملكة المتّحدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يومًا بعد الآخر، توطّد دوقة ساسكس ميغان ماركل، أقدامها في عالم الموضة والأناقة، لاسيما مع تزايد شعبيتها في الأوساط النسائية، بالمملكة المتّحدة، وها هنّ النّساء يقلدنها في كثير من الأشياء، ومن ذلك، حرصهنّ على تقليد حواجبها المميّزة.

وأفادتْ بهذا الخصوص، مجلة "ماري كلير"، بأنّ الشّكل الذي تبدو عليه حواجب ميغان، هو من بنات أفكار خبيرة التجميل، شيريل ريلي، مؤسّسة صالون التجميل Nails & Brows Mayfair، الذي تتعامل معه ميغان، منذ أنْ استقرتْ في لندن، عام 2016.

وأشارتْ المجلة، إلى أنّ هذا الحاجب مستوحى في الأساس من النجمة البريطانية الشّهيرة، أودري هيبورن، وهو يحظي بشكل كلاسيكيّ، ودائم التجدّد، كما هي شخصية ميغان. فضلاً عن أنّ صالون التجميل يتباهى عبر موقعه الإلكترونيّ، بأن دوقة ساسكس واحدة من النّجمات اللاتي يفضلن اتّباع هذا الشّكل المميّز من بين زبائنه.

وقالت أيضًا، صحيفة "اكسبريس"، إنّ من بين أسباب شعبية الحاجب، هو أنّ تكلفة الحصول عليه تبدو في المتناول، حيث تقدّر بـ 50 استرلينيًا (66 دولارًا)، وهو ما يفسّر ربّما سرّ الإقبال عليه بشكل كبير، من قبل النساء في العاصمة البريطانية، لندن.