تعرفي على قواعد الإتيكيت الخاصة بالتزلج

يتميّز كل فصل بطقسه ومناخه، كما ينفرد بنشاطاته ورياضاته عن المواسم والفصول الاخرى. واليوم، مع قدوم فصل الشتاء، غطت الثلوج الجبال والطرقات، ليبدأ موسم التزلج لهذا العام، كون التزلُّج، من الرياضات الأكثر شعبيَّة في هذه الفترة من السنة.

وبهدف الاستمتاع بممارسة هذه الرياضة، على الفرد اتباع بعض الأصول بحسب خبراء الاتيكيت.

• التحلِّي بروح رياضيَّة أثناء ممارسة هذه الرياضة.

• من الضروري ارتداء اللباس اللائق والمريح والخاص بهذه الرياضة.

• يجب الالتزام بالوجود في الحلبة المخصَّصة للمحترفين أو المبتدئين، وفي حال الوصول إلى حلبات المبتدئين من الضروري تخفيف السرعة.

• للتزلُّج قواعد تشبه قواعد قيادة السيارة، تجنُّبًا للحوادث.

• من المُستحسن عدم استعمال الهاتف، أثناء التزلُّج، منعاً من التسبُّب بعرقلة الآخرين.

• لا بدَّ من احترام خطِّ الانتظار والتقيُّد به، وعدم تجاهل من يقف في الامام.

• من الافضل الامتناع عن التدخين، في حلبات التزلُّج.

• تقديم المساعدة لمن هم بحاجة إليها.

• غالباً ما تكون "الكافيتيريا" محدودة المساحة، لذا لا يمكن حجز الطاولات مسبّقاً. ومن الضروري تنظيف المكان، قبل المغادرة.

نصائح وقائية لإطلالتكِ

من جهة أخرى، بعد التعرّف على قواعد التزلج، اليكِ بعض النصائح التي تساعدكِ في المحافظة والاعتناء باطلالتكِ، بهدف الحد من بعض المشاكل الجلدية التي قد تطرأ في مثل هذا الطقس.

• من المهم استخدام كريم الحماية من الشمس، اذ انّ التعرّض لاشعة الشمس على المرتفعات قد يسبب الحروق والتجاعيد.

• احمي شفتيكِ من التشقق باستخدام بلسم ملطف لها.

• لا تهملي نعومة يديكِ لا بل احميها من الجفاف من خلال ارتداء قفازات قطنية ذات القماش المزدوج.

• تذكّري شرب المياه لمنح بشرتك الرطوبة التي تحتاجها في الطقس البارد.

• وأخيراً، حافظي على حرارة جسمكِ جيداً عبر ارتداء ملابس شتوية تضبط الحرارة.

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