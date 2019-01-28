اكسسوارات عيد الحب أحد خطوط الموضة لشتاء وخريف 2019

يوم الحب من المناسبات التي يحتفل بها العالم في 14 فبراير - شباط من كل عام، وهو احتفال مخصص لكل ثنائي مرتبط، وبالعالم العربي يحتفل به المتزوجون والمخطوبون، وفيه يتم تبادل الهدايا الرومانسية كنوع من التعبير عن الحب.

والاكسسوارات من الهدايا التي قد تناسب هذا اليوم، كما أنها تعجب الصبايا بشكل كبير، لذلك جمعنا بعضها من أشهر الماركات، وأحد خطوط الموضة لشتاء وخريف 2019.

الأقراط الكبيرة الحجم قد تكون خيارًا مترفًا وفخمًا وعصريًّا أيضًا بيوم الحب، كالأقراط الدائرية من توم فورد Tom Ford، قطعة ستدوم مع الصبيّة لوقت طويل، فهذه الأقراط لن تبطل موضتها لسنوات عدة، كما أنها المهيمنة بشكل كبير هذا العام.

Tom Ford

بالإضافة إلى الأقراط اللامعة المعدنية لصاحبة الشخصية المتوازنة والمميزة، كالاكسسوار من Cushnie et Ochs والتي تناسب الكثير من القطع لدى الصبيّة، ويمكنها أن تستخدمها بالليل والنهار.

لطالما تفضل البنات اكسسوارات العقد التي تزيّن بها رقبتها، وهذا العام كان حافلًا باللسمات الرقيقة والهادئة، كالعقد من Oscar de la Renta أوسكار دي لارنتا الكلاسيكي، الذي يمكن أن ترتديه مع الفساتين الشتوية المثيرة، أو بلمسة أكثر ترفًا كالعقد الملون من آنا سوي Anna Sui تختاره مع القمصان المفتوحة، أو الفساتين المزركشة.

الشنط من أفضل الهدايا التي يمكن أن تُهدى للصبايا بيوم الحب، فهي قطع فخمة وجذابة، ولن تحتاج للبحث عن مقاس معين، وإذا كانت الصبيّة أكثر عملية، فسيناسبها الشنط الكبيرة والتي كانت إحدى صيحات موضة الاكسسوارات بشتاء 2019 ك جيفنشي Givenchy، و Valentino فالنتنيو.

Givenchy

أما إن كانت تفضل أكثر الأجواء الكلاسيكية، فقد أعجبنا هذا الكلتش من Oscar De La Renta أوسكار دو لارنتا ، برسومات الحيوانات والورود.

الشنطة تحتاج لأحذية ترافقها، للحفاظ على اللمسة المترفة التي يمكن أن تكون بهدية يوم رومانسي كهذا، كبوت الكاحل الأبيض من Isabel Marant إيزابيل مارنت، سيكون خيارها الأول للكثير من الاطلالات.

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