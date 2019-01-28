أكثر من 1900 سباح في سباق المياه المتجمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

انضم عدد قياسي من السباحين بلغوا 1917 شخصًا من مختلف الأعمار إلى سباق سنوي يمتد 400 متر في نهر الدانوب المتجمد في جنوب ألمانيا، وهو حدث يستقطب كثيرين كل عام منذ انطلاقه قبل 50 سنة.

وارتدى معظم المشاركين زي الغطس المطاطي وخوذات الفايكينج وغيرها من الأزياء الملونة، بينما اكتفى 70 منهم بارتداء ملابس السباحة، حسب ما جاء فى موقع"سكاى نيوز".

وقال المنظمون إن درجة حرارة نهر الدانوب كانت 2.5 درجة مئوية، وعانى 20 سباحا من انخفاض حرارة الجسم وتم سحبهم من الماء.

وقال مايكل مولر إنه كان يرتدي بدلة الغطس في أول عامين من مشاركته في السابق، لكنه شارك عاري الصدر خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، ووصف السباق بأنه "منعش جدا".

وأوضح توماس جيزفيلد أن "التجربة كانت مبهجة. عندما يعود الجسم إلى طبيعته يبدو الأمر رائعا...ولساعات تشعر بأنك تحلق في الهواء. لا أستطيع أن أصف ذلك حقا".

وقال المنظمون إن 222 مجموعة من 162 منطقة شاركت في السباق هذا العام وشملت منافسين من أماكن بعيدة مثل بولندا وفرنسا وجمهورية التشيك.