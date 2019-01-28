كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:01 مساءً - رسميا.. الرجاء المغربي يعلن رحيل مدربه «جاريدو»

جاريدو

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الاثنين، انفصاله عن مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وكشف النادي المغربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه قرر الانفصال عن مدربه بعد اجتماع مجلس الإدارة صباح اليوم.

وقال بيان الرجاء: "بعد استشارة أعضاء المكتب المديري والإدارة الرياضية للنادي، عقد السيد جواد الزيات رئيس النادي مع بعض أعضاء المكتب المديري صباح اليوم اجتماعا مع السيد خوان كارلوس غجاريدو لتدارس وضعية النادي التي عرفت مجموعة من الاختلالات التقنية المهمة في الآونة الأخيرة التي انعكست سلبا على انسجام وأداء الفريق".

وأضاف البيان: "عقب هذا الاجتماع، تقرر فك الارتباط بالسيد خوان كارلوس جاريدو مع تكليف السيد يوسف السفري بتدبير الشؤون التقنية للفريق الأول بمساعدة الاطار السيد بوشعيب المباركي وذلك حتى تعيين مدرب جديد للفريق".