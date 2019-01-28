كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:01 مساءً - رسميا.. «الكاف» يعلن موعد اجراء قرعة أمم أفريقيا 2019

أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا، يوم 12 أبريل المقبل موعداً لإقامة حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل 2019.

وكشف "كاف"، في خطاب رسمي، أرسل إلى جميع الاتحاد الوطنية، أن البطولة ستقام خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بدلًا من موعدها الأصلي، والذي كان مقررًا له خلال الفترة من 14 يونيو، وحتي 13 يوليو.

وأضاف "كاف" أن قرعة نهائيات أمم إفريقيا، ستقام يوم 12 من أبريل المقبل بمنطقة الأهرامات بالقاهرة.

وتشهد نسخة 2019 مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى التاريخ، وقد تقرر تأجيل موعد انطلاق البطولة لمدة أسبوع واحد.