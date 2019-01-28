كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:01 مساءً - هدية للجمهور .. نوال الزغبي تطرح مفاجأة من ألبومها
تشوق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها مجددا بطرح مفاجأة جديدة من ألبومها الجديد، ضمن الخطة التسويقية التي وضعتها شركة روتانا.
وكانت نوال طرحت برومو كليبها "الجمال لناسه" منذ يومين ، واحتفل جمهورها بمواقع التواصل الاجتماعي بعودتها للساحة الغنائية بقوة بأعمال فنية تليق بمكانتها الفنية.
وكشفت نوال بشكل تدريجي عن أسماء 7 أغنيات من أصل 10 وهي "ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع والجمال لناسه".
وتعاونت نوال مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين منهم أمير طعيمة، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.
ويعد هذا الألبوم الأول لنوال الزغبي مع شركة "روتانا" بعد انقطاع فني استمر لعشر سنوات بعد ألبوم "خلاص سامحت" إنتاج 2008.
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