كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:01 مساءً - ماني يكشف حقيقة مفاوضاته مع ريال مدريد

ماني

كشف "ساديو ماني" جناح نادي ليفربول حقيقة مفاوضات مع ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي للانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

وقال الجناح السنغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "الشائعات جزء من كرة القدم، وعليك أن تعرف جيداً كيفية التعامل معها ولا تأخذها بمحمل الجد".

وأضاف: "كل ما يمكنني التعليق به هو أنني أركز فقط على ليفربول، الأمر يمر به الجميع مثل محمد صلاحوفيرمينيو عندما يشاهدنا البعض تبدأ الأسئلة حول متى سأجدد عقدي مع الفريق".

وتابع: "لكنني أطمئنهم حول مستقبلي مع الفريق وأخبرهم بأنني سأوقع على العقد الجديد وعليهم أن لا يقلقوا حول هذا الأمر، وهو ما تحقق بالفعل لذلك هم سعداء الآن".

وأتم: "أنا سعيد جداً هنا، واعتقد أن الجماهير سعيدة بما أقدمه أيضاً وأتمنى نكتب أسمائنا ضمن الأساطير في تاريخ نادٍ مثل ليفربول".